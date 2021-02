Bar e ristoranti, l'organizzatrice della protesta di oggi pomeriggio: "Casapound non c'entra"

La Spezia - L'appello per la manifestazione spontanea organizzata dalla titolare di un bar del centro cittadino è per oggi pomeriggio alle 17, in Via del Prione, all'altezza di Via Fratelli Rosselli.

"Vorrei smentire notizie che mi sono giunte, in quanto non veritiere, in merito al fatto che l'iniziativa di protesta sia organizzata dal partito politico di Casapound", scrive a CDS l'esercente.

Oggetto della protesta, come noto, sono le modalità e le tempistiche del sistema del lockdown per colori, che domenica scorsa ha fatto sfumare il San Valentino di coppie, baristi e ristoratori con un preannuncio insufficiente per evitare lo spreco di materie prime e prodotti.