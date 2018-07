Bar e librerie in ogni dove, Spezia scala le classifiche

Il Sole 24 Ore testimonia il sorpasso a danno di Genova e Savona. Da record la disponibilità di posti al cinema sul territorio provinciale.

La Spezia - Se quella spezzina, per il Sole 24 Ore, è l'undicesima provincia a livello nazionale per quanto riguarda 'Cultura e tempo libero', gran parte del merito va al pullulare di bar, ristoranti e librerie e all'ampia disponibilità di posti al cinema, che sono parte integrante delle misurazioni fatte dal numero uno dei quotidiani economici tenendo conto dei dati del 2017.



Per quanto riguarda le librerie, lo Spezzino è decimo su centodieci province con dieci librerie ogni 100mila abitanti. E a questa voce la parte del leone la fa Massa Carrara (18 ogni 100mila), seguita da Rimini, Siena, Perugia, Savona, Roma, Pisa, Ragusa e Cagliari. Ottava piazza per La Spezia e provincia se si considerano i posti al cinema: il Sole ne stima 2.252 ogni 100mila abitanti, meno soltanto di Ascoli, Livorno, Siena, Piacenza, Pescara, Forlì e Viterbo. Spezzino infine undicesimo per quanto concerne la presenza di ristoranti e bar: con 731 esercizi ogni 100mila abitanti, la nostra provincia si incastra tra L'Aquila e Nuoro, guardando da una certa distanza la capolista Olbia Tempio (1.145 bar e ristoranti per 100mila abitanti).



Questi parametri, uniti ad altri quali indice di sportività, numero di spettacoli, spesa dei visitatori stranieri, fanno sì che la provincia della Spezia risulti undicesima a livello nazionale per 'Cultura e tempo libero', meglio rispetto al 2016 (otto posizioni guadagnate). E meglio anche rispetto a Genova (16ma, scesa di undici gradini) e Savona (13ma, giù di nove) – entrambe sorpassate a questo giro -, non di Imperia, quarta su scala nazionale (14 posizioni risalite) dietro a Firenze, Roma e Siena.