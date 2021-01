Bando per la nomina di un componente del Comitato di Gestione dell’AdSP del Mare ligure orientale

La Spezia - L’amministrazione comunale rende noto che sull’Albo Pretorio del Comune della Spezia è stato pubblicato il bando per la nomina di un componente del Comitato di Gestione dell’Autorità di sistema portuale del Mare ligure orientale (AdSP). Possono presentare candidatura i cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale. Le candidature per la nomina dovranno pervenire alla Segreteria Generale del Comune della Spezia entro le 12 del 31 gennaio 2021. Precisamente le candidature dovranno pervenire a Comune della Spezia – Segreteria Generale - Piazza Europa 1 - 19124 La Spezia – tel. 0187 727211 / 278 - www.comune.sp.it - cmsp.seggen@comune.sp.it – PEC segreteriagenerale.comune.laspezia@legalmail.it



Alla candidatura dovrà essere allegata, oltre al curriculum, la dichiarazione nella quale il candidato dichiara sotto la propria responsabilità la non sussistenza delle cause di incompatibilità, ineleggibilità ed i motivi di esclusione al bando. Per informazioni consultare l’Albo Pretorio del Comune della Spezia sul sito istituzionale, all’indirizzo www.comune.sp.it