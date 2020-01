Bando deserto per il servizio di tesoreria del Comune

La Spezia - Per il momento il servizio tesoreria del Comune di Sarzana resta “in house”. È andata infatti deserta la gara che l'amministrazione aveva avviato a fine novembre ma che alla scadenza prevista per il 4 gennaio non ha ricevuto alcuna proposta. Alla procedura, espletata tramite Consip, erano stati invitati 38 fornitori per la gestione, per i prossimi cinque anni, del servizio che sarebbe stato aggiudicato basandosi sul criterio di aggiudicazione del prezzo più basso su una base d'asta di 163.932 euro.