Bandiera europea sull'altare della chiesa di Piazza Brin

Nel giorno della festa patronale.

La Spezia - Tornano a intrecciarsi religione e politica nel Quartiere Umbertino. A una settimana dalle campane a morto fatte suonare da don Francesco Vannini in occasione della presentazione di un libro, in Mediateca, a cura dei neofascisti di Casapound, oggi non è sfuggita agli occhi degli spezzini la bandiera dell'Unione europea adagiata sull'altare di Nostra Signora della Salute in occasione della festa patronale, atteso appuntamento di fede, musica, giochi e convivialità. L'esposizione della bandiera cade in un giorno tutt'altro che qualunque: quello, naturalmente, delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo.