Banchine elettrificate, Cenerini: "Mi chiedo se l'opposizione sappia leggere"

La Spezia - "Evidentemente ormai siamo ai problemi di comprensione dei documenti prodotti in aula! Perché è completamente falso che il Sindaco e la maggioranza abbiano votato contro l’elettrificazione delle banchine, misura prevista in più punti dell’ordine del giorno della maggioranza poi approvato". Lo scrive il consigliere comunale di maggioranza del gruppo Toti Forza Italia Fabio Cenerini in merito all'elettrificazione delle banchine. Sul tema ieri, l'opposizione sosteneva (qui) che l'amministrazione avrebbe votato contro al provvedimento. "Evidentemente l’opposizione non si è nemmeno degnata di leggere il nostro documento, ma si è limitata a votare a prescindere contro - scrive Cenerini -. Noi abbiamo bocciato il loro complessivamente, dopo averlo analizzato attentamente durante una riunione di maggioranza, perché lo abbiamo trovato inesatto, approssimativo, confuso e raffazzonato".



"Nel nostro documento - si legge - in più parti invitiamo l’Autorità Portuale a procedere con l’elettrificazione delle banchine, ma di certo non potevamo metterlo fra gli impegni del Sindaco in quanto non di sua competenza! Sono stato per dieci lunghi anni all’opposizione in consiglio, ma non ho mai basato la mia azione di contrasto su delle falsità facilmente smontabili. L’opposizione potrebbe ogni tanto valutare di dare un contributo, anche evidenziando gli errori, mica siamo infallibili, di questa maggioranza, ma ogni tanto provi a basarsi su fatti reali".