Banchi gastronomici e artigianato per la festa di Santa Rita ai Vicci

La Spezia - Al santuario di Santa Rita, ai Vicci, mercoledì prossimo 22 maggio si celebra la Santa, patrona della parrocchia. Inizia stasera (19 maggio) il triduo di preparazione che culminerà martedì 21 maggio alle 20.45 con la funzione del Transito e la processione con la statua di santa Rita per le vie della parrocchia. Per tutta la giornata odierna e per martedì sera sono in funzione servizi di ristoro per i pellegrini. Oltre ai banchi gastronomici, sarà aperta la pesca di beneficenza e il banco dell'artigianato, realizzato dal laboratorio parrocchiale.