Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana insegna ai più piccoli come risparmiare

La Spezia - La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana continua nella sua opera di educazione delle giovani generazioni al risparmio con la lezione dal titolo “Come funziona la banca”. Venerdì 9 febbraio alle ore 10,30 presso l’Istituto Pia Casa Misericordia alla Spezia si è tenuto il secondo appuntamento 2018 sul territorio con la lezione di educazione al risparmio per i più piccoli.



A condurre la lezione Fabrizio Diolaiuti insieme a Nicola Bernardini, Responsabile area territoriale Lunigiana e Responsabile della filiale Bvlg della Spezia in Piazza Kennedy e inaugurata il 17 giugno scorso. Alla lezione presente anche il Vicepresidente Vicario Bvlg Giuseppe Menchelli che ha parlato della modalità cooperativa di fare banca che investe sul proprio territorio di competenza. Ricordiamo che dalle lezioni svolte negli anni dalla banca, dalle domande pertinenti ed “impertinenti” dei ragazzi è nato l’omonimo libro che ha permesso di mettere “nero su bianco” questo progetto, in modo che i ragazzi possano “portare a casa” quanto imparato nelle ore trascorse ascoltando come si svolge il funzionamento di una banca.



La volontà di educare le nuove generazioni, nasce dall’impegno a fare crescere la propria comunità, affinché i ragazzi di oggi possano diventare dei cittadini più consapevoli. Un impegno a “fabbricare fiducia” per i giovani e per tutta la collettività.

Presidente Bvlg Enzo Stamati e Vicepresidente Vicario Giuseppe Menchelli hanno dichiarato: “La lezione del format “come funziona la banca” è un appuntamento ormai consolidato con i ragazzi e con le scuole. Avere arricchito la lezione con il bellissimo libro omonimo con i disegni di Fabrizio Del Tessa dimostra la volontà della banca di investire sulle giovani generazioni”.



Il direttore Bvlg Paolo Pelliccioni: “Come funziona la banca” rappresenta non solo il titolo del format per il quale molte scuole del nostro territorio hanno già avuto modo di essere protagoniste; identifica soprattutto lo spirito di questa iniziativa, dimostra ai giovani del territorio la volontà della banca di farsi conoscere e creare valore per loro e per le famiglie della nostra comunità”. Responsabile area territoriale Nicola Bernardini ha aggiungo: “Un momento importante per tutta l’area territoriale della Lunigiana e per la città della Spezia in particolare. Il nostro impegno si evidenzia anche in queste iniziative che fanno conoscere il nostro modo di fare banca e di essere banca del territorio”.