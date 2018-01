Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana al fianco di Anffas

La Spezia - La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana continua nella sua opera di vicinanza alle associazioni sul territorio e alla comunità delle sue aree di competenza territoriale. Nella filiale della Spezia BVLG Venerdì 12 gennaio è stato consegnato il contributo per il progetto “La casa delle farfalle”. L’appartamento dove si svolge il progetto di “vita indipendente” si trova in via Piave alla Spezia ed è stato realizzato in sinergia da Anffas Onlus La Spezia, dal distretto socio sanitario della Spezia, dalla Asl, dal Comune della Spezia e dalla Regione Liguria. Mara, Marisa, Patrizia, Evelina e Serena seguite da Lucilla Geraci, Annalisa Zammarchi e Chiara Paganini hanno così potuto iniziare questo progetto di vita dove l’autonomia e l’autodeterminazione sono le parole d’ordine. Il progetto vuole realizzare una diversa concezione del ruolo svolto nella società dalla persona con disabilità intellettiva, la quale, con interventi adeguati, personalizzati e finalizzati alla vita indipendente, supera la posizione di “oggetto di cura” per diventare “soggetto attivo” capace di prendere decisioni riguardanti la propria vita e di svolgere attività di propria scelta. In questo modo viene riconosciuta alla persona con disabilità il diritto di vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone per favorirne l’integrazione e la partecipazione. Non a caso il progetto è stato chiamato “La casa delle Farfalle” perché come le farfalle queste ragazze possono in questo modo iniziare a volare da sole portandosi dietro i meravigliosi colori della vita.

Alla consegna del contributo per BVLG, insieme alle ragazze protagoniste del progetto, erano presenti il Vicepresidente Vicario Giuseppe Menchelli, il consigliere Antonio Ruggieri, il Sindaco revisore Roberto Marrani, il Responsabile area territoriale Nicola Bernardini e Alessia Bonati coordinatrice del progetto Anffas.

Dichiarazioni:

Presidente BVLG Enzo Stamati e Vicepresidente Vicario Giuseppe Menchelli: il contributo alla Anffas della Spezia per il progetto “La Casa delle Farfalle” ci permette di continuare il percorso di vicinanza alla comunità e al territorio. Tramite la collaborazione fattiva con l’associazione possiamo creare le condizioni di sviluppo di autonomia e di miglioramento delle condizioni per le persone con disabilità.

Direttore generale BVLG Paolo Pelliccioni: essere presente sul territorio è importante. Esserlo con queste iniziative che creano valore per le associazioni e la comunità ci riempie di orgoglio. Il nostro ruolo sul territorio è anche rappresentato da questi aspetti fondamentali.

Responsabile area territoriale Nicola Bernardini: “Per noi è veramente importante stare vicino alle associazioni della nostra area di competenza e per La Spezia. Il nostro impegno si evidenzia anche in queste iniziative che fanno conoscere il nostro modo di fare banca e di essere banca del territorio”.