Bambini e diverse abilità: a scuola di ceramica per imparare a conoscere l'altro

La Spezia - Grande entusiasmo e tanta passione per il corso di ceramica che si è svolto negli scorsi mesi presso la scuola dell'infanzia di Via Puccini dell'Istituto Comprensivo “don Lorenzo Milani” (ISA 1) della Spezia. Un'iniziativa “particolare” e di grande valore educativo visto che ad insegnare la lavorazione della ceramica erano cinque ragazzi disabili del Centro socio-educativo Asso, e a seguire il corso più di venti allegri bambini di 3 e 4 anni. Il gruppo di lavoro formato da Adrian, Federico, Giulia, Gloria e Valeria, supportato dal lavoro dell’educatrice professionale Chiara Armani del Centro Asso, si è messo in gioco con particolare dedizione assicurando al gruppo dei partecipanti un percorso didattico e di integrazione di grande rilievo.



La creta, magico elemento dai mille utilizzi, è stato il tramite per permettere, attraverso il gioco e la sperimentazione, di mettere a confronto due realtà. Anche grazie al lavoro delle insegnanti (Daniela Greppi, Giovanna Semeraro, ManueIa

Trippini Valenti e Roberta Vergassola), i bambini, curiosi ed entusiasti fruitori del corso, hanno accolto i "ceramisti speciali" con un affetto e un calore eccezionali, dimostrando di non aver alcun pregiudizio e di saper guardare aldilà delle apparenze. I cinque ragazzi hanno saputo mettere in campo le proprie "diverse abilità", dimostrando ancora una volta la grande capacità di adattamento e lo spirito del lavoro. Il Centro ASSO è una struttura socio-educativa del Comune della Spezia gestita in Ati da alcune cooperative del nostro territorio (Lindbergh-CILS, COCEA e Cometa) che svolge da anni attività di formazione per adulti con disabilità. Presso la struttura di Via

Gramsci ragazzi apprendono abilità di autonomia personale e domestica, oltre a occuparsi dei laboratori Artistico, Informatico e di cucito. Inoltre, vengono proposti due laboratori occupazionali entrambi in Via Castefidardo, vere e

proprie attività artigianali oramai conosciute nella nostra città:

- il Laboratorio "Officina della sussidiarietà" fornito di Forno attrezzato per la lavorazione della ceramica in collaborazione con l'Associazione dei genitori “Agapo”;

- il Laboratorio "Diversamente mobili" dove i ragazzi si occupano di Falegnameria realizzando mobili su misura e suppellettili in legno.