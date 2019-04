Bagni e ascensore fuori servizio alla Mazzini. Che ci sia lo zampino di Gamìn?

La Spezia - Toilette e ascensore fuori servizio alla biblioteca Mazzini. Giornata difficile oggi per quanti dovevano stare ore e ore sui libri senza la possibilità di usare nessuno dei quattro bagni. Tutta colpa di un tubo della scarico fognario intasato. Nel pomeriggio, come ha spiegato l'assessore Luca Piaggi a Città della Spezia, è arrivata la ditta preposta per la soluzione del problema. Anche per l'ascensore si sarebbe trattato di un piccolo guasto risolvibile in tempi brevi.

Tutto avvenuto davanti alle autorevoli effigi di Ubaldo Mazzini. Che sia stato proprio lo spirito di Gamìn (dal francese "monello" e pseudonimo dello stesso Mazzini) a fare qualche scherzetto?

Questa chiaramente è una lettura fantasiosa è plausibile invece che qualcosa che non doveva sia finito giù per il tubo creando un fastidio per tutti.