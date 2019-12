Baby sitting al Museo Lia nei fine settimana dello shopping natalizio

La Spezia - Il Civ Spezia in Centro ha organizzato, con il contributo economico del Comune, un servizio di baby sitting che si svolgerà nel corso dei prossimi fine settimana fino a metà gennaio.

"Abbiamo pensato che fosse giusto utilizzare il contributo per organizzare laboratori in un luogo molto bello e al coperto in centro città per i bambini che, seguiti dalle operatrici della Cooperativa Zoe, potranno imparare e realizzare manufatti e oggettistica.



I laboratori cambiano ad ogni appuntamento quindi ogni data sarà una nuova scoperta.

Ovviamente il tutto è gratuito e offerto dal Civ Spezia in Centro.



Le date

MUSEO CIVICO AMEDEO LIA Via del Prione, 234, La Spezia



DALLE 15.00 ALLE 18.00*

Domenica 8 dicembre

Domenica 15 dicembre

Sabato 21 dicembre

Domenica 22 dicembre

Sabato 28 dicembre

Domenica 29 dicembre

Sabato 4 gennaio

Domenica 5 gennaio

Sabato 11 gennaio

Domenica 12 gennaio



Bambini dai 5 agli 11 anni**



* L'orario di accesso è libero, comunque non oltre le 17.30. Tempo di permanenza massima 2 ore. Numero massimo di bambini partecipanti per attività: 25 bambini.

** I bambini di età inferiore ai 5 anni possono partecipare se accompagnati da un genitore. Al momento dell'accesso al museo sarà richiesto un recapito dei genitori.