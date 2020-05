Azzolina: "Maturità durerà un'ora e sarà in presenza"

La Spezia - L'esame di maturità orale si svolgerà in presenza e avrà la durata massima di un'ora. Lo ha confermato oggi la ministra dell'istruzione Azzolina nel corso del question time alla Camera nel quale ha fornito altre indicazioni sulla prova d'esame che presto saranno ratificate da un'ordinanza.

La prova per i maturandi si articolerà quindi nella discussione di un elaborato relativo alle materie di indirizzo, nella discussione di un breve testo già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua letteratura italiana durante il quinto anno e nell'analisi del materiale scelto dalla commissione. Il candidato dovrà inoltre esporre le esperienze svolte nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro e dimostrare conoscenze relative a “Cittadinanza e Costituzione”.

Azzolina ha inoltre sottolineato come la prova potrà valere fino a 40 punti mentre il peso dei crediti complessivi sarà ricalibrato fino ad un massimo di 60 punti. Gli studenti dovranno quindi raggiungere almeno il punteggio minimo di 60/100 per conseguire il diploma.



“Solo nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano - ha concluso la ministra - i lavori delle commissioni e le prove d'esame potranno svolgersi in videoconferenza o con altra modalità telematica sincrona".