Azione cattolica, ultimi appuntamenti del 'mese della pace'

La Spezia - Si concludono in settimana i tradizionali incontri di riflessione e di preghiera organizzati dall’Azione cattolica diocesana nel mese di gennaio, “mese della pace”. Tre gli appuntamenti in programma, a completamento di quelli già svolti nelle settimane precedenti. Mercoledì alle 18.30, dopo la celebrazione della Messa feriale, nella parrocchia di San Giovanni Battista di Migliarina sarà recitato il Rosario per la pace, cui seguirà una meditazione sul tema del “prendersi cura”. Il giorno seguente, giovedì alle 21, incontro online per “Cammini di pace”. Genziana Giacomelli, vice sindaco della Spezia, parlerà del “prendersi cura” nelle diverse realtà sociali del comune. Per partecipare basterà collegarsi al link che si trova sulla pagina facebook dell’Azione cattolica della Spezia. Infine, domenica prossima 31 gennaio, ci sarà alle 18 un incontro conclusivo di preghiera guidato dal vescovo Luigi Ernesto Palletti. Anche questo incontro sarà online, con le medesime modalità di collegamento.