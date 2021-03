Azione cattolica, rinnovati gli incarichi per i prossimi tre anni

La Spezia - Domenica 14 marzo si è tenuta l'Assemblea Regionale elettiva dell'Azione Cattolica Ligure in cui sono stati rinnovati gli incarichi per il prossimo triennio. L'Assemblea Regionale di AC ha visto la partecipazione di oltre 60 responsabili diocesani in rappresentanza di tutte e 7 le diocesi liguri. Sono intervenuti all'incontro mons Calogero Marino, vescovo di Savona Noli, già assistente ecclesiastico regionale di AC, padre Vittorio Francesco Viola OFM, vescovo di Tortona e, in rappresentanza della Presidenza Nazionale di AC il prof. Luca Marcelli, responsabile nazionale per l'Azione Cattolica dei Ragazzi. L'Assemblea ha approvato il documento assembleare regionale che costituisce il contributo di riflessione delle AC liguri per l'Assemblea Nazionale che verrà celebrata dal prossimo 25 aprile a domenica 2 maggio per la prima volta in modalità a distanza.

L'Assemblea ha provveduto inoltre ad eleggere la nuova Delegazione Regionale di AC per il prossimo triennio che risulta così composta:



Delegato Regionale, Paolo Ferrando, diocesi di Albenga Imperia



Segretario Regionale, Simone Perotto, diocesi di Ventimiglia San Remo



Incaricata Adulti, Gabriella Pellati, diocesi di Savona Noli



Incaricato Adulti, Gian Lorenzo Boracchia, diocesi della Spezia Sarzana Brugnato



Incaricato Giovani, Matteo Limoncini, diocesi di Tortona



Incaricata ACR, Carlotta Londri, diocesi di Ventimiglia San Remo



don Alessandro Ghersi, assistente regionale, diocesi di Ventimiglia San Remo



E' stata infine approvata dall'Assemblea Regionale di AC la candidatura di Alberto Macchiavello, della diocesi di Genova come consigliere nazionale per l'ACR.