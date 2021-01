Azione Cattolica: la pace come “prendersi cura”

La Spezia - Anche quest’anno nonostante la pandemia l’Azione cattolica diocesana non ha rinunciato a “celebrare” il mese della pace, sia pure in forme diverse dal consueto. Tre sono gli appuntamenti “in presenza”, uno dei quali già svoltosi: nei tre mercoledì 13, 20 e 27 gennaio, rispettivamente nelle parrocchie di Mazzetta, di Piazza Brin e di Migliarina. Dopo la Messa feriale, intorno alle 18.30, i presenti recitano il Vespro, cui seguirà una meditazione sul tema della pace come indicato quest’anno da Papa Francesco, ossia il “prendersi cura”. Inoltre, nei tre giovedì 14, 21 e 28 gennaio sono

stati previsti tre incontri online, alle 21, intitolati “Cammini di pace”. Nel primo, giovedì scorso, don Pietro Milazzo ha parlato del “prendersi cura” all’interno della parrocchia; nel secondo Alessandra Pietrini, medico del 118, porterà la sua esperienza di “prendersi cura” ai tempi della pandemia; nel terzo, Genziana Giacomelli, vice sindaco della Spezia, parlerà del “prendersi cura” nelle realtà sociali del comune. Per partecipare basta collegarsi al link che si trova sulla pagina facebook dell’Azione cattolica della Spezia. Domenica 31 gennaio, compatibilmente con l’evolversi della

situazione in atto, il mese della pace sarà concluso con un momento di preghiera assieme al vescovo Luigi Ernesto Palletti. Non appena possibile, se ne darà notizia più certa. Nel frattempo, l’Azione cattolica, anche a nome di don Luca Palei e delle cooperative, ringrazia i gruppi parrocchiali che, nelle settimane scorse, hanno richiesto i piccoli “cesti” della solidarietà, segno concreto di solidarietà verso il terzo settore e verso la Caritas diocesana.



Stefano Lorenzini