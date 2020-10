Azienda spezzina vince i "Golden Wedding Awards 2020"

La Spezia - La società spezzina SRmultimedia vince i “Golden Wedding Awards 2020”, primi in Italia nella categoria video matrimoniali. “Matrimonio.com”, portare leader nazionale nel settore nuziale, riconosce alla ditta spezzina che realizza, oltre ai video matrimoniali, anche spot pubblicitari come quelli per lo Spezia Calcio, il titolo di miglior professionista Italiano nella categoria video matrimoniali. Il titolare Simone Ruscitti e i suoi collaboratori cominciano a lavorare nel 2015 nel settore video matrimoniale iniziando con “piccole” cerimonie di provincia e oggi sono chiamati in tutta Italia, dal prossimo anno inizieranno anche nuove avventure addirittura extra-continentali. “Amiamo rendere felici le persone - spiega Ruscitti -, ogni weekend, ogni matrimonio alla quale partecipiamo è una nuova sfida, una nuova avventura, una nuova storia che inizia. A volte non dormiamo neanche perchè poche ore dopo c’è già un’altra coppia di sposi che ci sta aspettando, spesso a tanti chilometri di distanza... Sembra facile, ma non lo è -. Anzi, è un lavoro che richiede tanta concentrazione, pazienza e amore per quello che si fa: è il giorno più importante di due persone, non si può sbagliare e bisogna saper accontentare tutti, nessuno escluso. La soddisfazione più grande però è che quelli che prima erano nostri sposi e clienti, oggi, sono nostri amici. Il ringraziamento va al mio team: Giacomo, Giorgio, Rocco, Luca, Letizia, Simone C., Martina, Andrea, Edoardo, Simone T.. Tutto questo non sarebbe mai stato possibile senza di loro, e ovviamente, a tutte quelle coppie che hanno creduto e continuano a credere in noi” conclude Ruscitti.