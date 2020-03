Avviso alle aziende: "I lavoratori vanno tutelati, unico modo per contenere il virus"

La Spezia - “Nessuno deve essere lasciato solo, nessuno deve rimanere indietro. Troppe segnalazioni giungono da parte di tanti lavoratori e lavoratrici preoccupati che, continuando a lavorare, si trovano in una condizione di maggiore vulnerabilità.

Per questo lancio un appello a tutte le aziende del nostro territorio: l’Italia vi sta chiedendo tantissimo, ovvero di continuare a far girare le ruote della nostra economia per garantire il funzionamento di tutti i beni necessari e non solo, e per riuscire a ripartire con maggior forza quando questo momento di emergenza sarà superato. Ma non si tratta solo di una sfida economica, si tratta anche di una sfida di responsabilità sociale: per questo, invito tutto il nostro tessuto imprenditoriale a garantire e tutelare il più possibile la salute dei lavoratori e valutare qualsiasi iniziativa mirata alla loro tutela, anche oltre al rispetto delle norme in materia". Così il sindaco Pierluigi Peracchini, dopo le tante testimonianze di lavoratori preoccupati (leggi qui) per la salute personale e delle loro famiglie: "L’attenzione alla prevenzione e al massimo rigore nel rispetto delle indicazioni che ci arrivano dal governo e dalle autorità sanitarie non permette alcuna deroga, anche e soprattutto nei luoghi di lavoro".



Continua il primo cittadino: "Lavorare in sicurezza è l’unica condizione necessaria e imprescindibile per contenere al massimo la diffusione del virus e, al tempo stesso, rilanciare l’economia. A tutti è stato chiesto un sacrificio per il contenimento del virus, nessuno escluso: dai bambini agli anziani, dagli imprenditori ai lavoratori, ad ogni corpo sociale. Pertanto, invito tutti a rispettare le norme e le misure a tutela della salute dei lavoratori, permettendo loro di continuare a lavorare in serenità. In queste settimane difficili, tutti i lavoratori si portano al lavoro non solo le proprie angosce, ma anche la preoccupazione della propria famiglia. Nonostante questo, vanno per senso del dovere e per amore di questo Paese a cui non voltano le spalle. Allora non siamo noi a voltar loro le spalle: garantiamogli non solo di stare bene ma anche di sentirsi bene, sentirsi al sicuro. Soltanto riscoprendoci comunità saremo in grado di superare questo grave momento di difficoltà”