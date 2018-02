Avis festeggia e premia l'impegno dei donatori. Tutti i nominativi

La Spezia - Venerdì 23 febbraio alle 18 nella sala convegni dell'Avis comunale della Spezia, si terrà l'annuale assemblea degli associati dove verranno presentate le relazioni finanziarie e di missione, corredate dai relativi prospetti di bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018. Le autorità presenti, nel corso dell'assemblea, consegneranno 395 riconoscimenti ai soci benemeriti che nel 2017 hanno raggiunto la soglia di donazioni indicata dallo Statuto dell'Avis nazionale.



Il Presidente Francesco Napolitano in una nota speiga che: "L'Avis comunale della Spezia è un'associazione privata, senza scopo di lucro, che persegue un fine prettamente di interesse pubblico: garantire un'adeguata disponibilità di sangue e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne hanno necessità Inoltre, sottolinea che l'associazione è impegnata a fornire, in modo proattivo, il massimo e miglior contributo al sistema trasfusionale ricercando le soluzioni organizzative efficaci per contribuire all'autosufficienza di sangue intero ed emocomponenti, provenienti da donatori periodici, volontari, non remunerati, responsabili ed associati. Fonda la sua attività sui principi della democrazia, della libera partecipazione sociale e sul volontariato".

"Pertanto - conclude -, possono aderire tutti coloro che hanno intenzione di donare volontariamente, anonimamente e gratuitamente il proprio sangue, ma anche chi, non potendo fare donazioni per inidoneità, desideri collaborare gratuitamente alle attività di promozione ed organizzazione sviluppate dall'associazione. Gli organi di governo dell'associazione ringraziano tutti i soci donatori che da sempre contribuiscono a soddisfare le esigenze di sangue ed emoderivati, segnalate all'AVIS comunale dal Sistema Trasfusionale locale".



I donatori



DISTINTIVO IN RAME (8 DONAZIONI OPPURE 6 DONAZIONI E 3 ANNI DI ISCRIZIONE)

Accorsi Marco

Alessi Tiziano

Alotta Giuseppe

Amabene Danilo

Andreani Giulia

Andreoli Paola

Battistini Giada

Battistini Leonardo

Battolla Fabio

Bellanova Camillo

Bello Manoela

Benvenuti Antonella

Betances Garcia Vicenta Dominga

Biagioni Daniele

Bianchi Giulia

Bielli Silvia

Bisognin Elia

Bonini Luca

Bragazzi Antonella

Bramucci Giuseppe

Busiello Giovanni

Caldassi Roberto

Cardetti Nicola

Cella Maria Grazia

Chirea Florentina

Cimmino Giuseppe

Cirillo Carmine

Cirillo Celestino

Collini Leandro

Coppola Fiorina

Corbino Sergio

Corradini Anna

Cossu Gabriele

Dantino Michele

Delia Letizia

Dell'Aquila Gaetano

Di Casale Cecilia

Di Maio Eleonora

Dolis Gelis Alexqui

Faino Luca

Favazza Denise

Feltrinelli Daniela

Feunteun Marie Georges

Fiorentini Gianni

Formentini Carla

Formisano Sandra

Franchetti-Rosada Glenda

Franconi Lucio

Frascatore Matteo

Gabriele Anna Maria

Galletti Marta

Gallifuoco Tiziana

Giampietri Massimiliano

Giannetti Katiuscia

Giannini Marco

Gifuni Angelo

Grando Laura

Gregori Alessandro

Grimaldi Alessandro

Grippino Andrea

Gualdesi Fabrizio

Guano Andrea

Guelfi Pietro

Guerisoli Tiziana

Gugliandolo Alessandra

Iannella Leonardo

Isidori Manola

Karimi Issam

Landi Angelo

Lesi Elvana

Livreri Nicolo'

Loffredo Domenico

Lombardi Francesca

Lombardi Marina

Lotti Leonardo

Luciardi Silvia

Maletti Simone

Mammana Vittorio

Mandato Maurizio

Marini Marino

Martini Andrea

Mazzoleni Giulia

Mezzapelle Ylenia

Miani Alessio

Missadin Annalisa

Mogavero Domenico

Mosciatti Sabina

Mura Paolo

Nardini Cristiana

Nardone Angela

Nicolosi Francesco

Notarangelo Ilaria

Nuzzo Maria Jose'

Origlio Luca

Orlandi Simone

Orlandi Umberto

Orlandini Sara

Orzincolo Luca

Paganetto Francesca

Panico Diego

Papa Daniele

Paparo Cristina

Peluso Nunzia

Pensa Enrico

Perfetto Flora

Pezzot Federico

Pisconti Arturo

Pontremoli Alessandro

Pucci Giuliano

Querci Marco

Raggi Roberta

Rao Cristiano

Rebecchi Franco

Ricci Marcella

Ricciardone Gabriele

Roffo Francesco

Romeo Carlo

Rosato Martino

Sabatini Lia

Saccomanni Elena

Salerno Annamaria

Salis Elettra

Sannino Luigi

Scherma Antonio

Secoli Michela

Seravetnikau Artsem

Somma Patrizia

Storti Elena

Sturlese Luca

Tamberi Alice

Terlizzi Paolo

Testa Ivana

Testai Francesca Vittoria

Tonelli Simone

Torri Luca

Tranchese Eleonora

Valle Stefano

Venturini Chiara

Vita Michele

Vivaldi Federico

Voltattorni Maria Beatrice



DISTINTIVO IN ARGENTO (16 DONAZIONI OPPURE 12 DONAZIONI E 5 ANNI DI ISCRIZIONE)

Acerrano Gennaro

Akil Nabila

Arduino Ezio Mario

Arpe Davide

Avellino Simona

Axinte Alexandra Roxana

Barbara Rita

Bellettini Michele

Beltrano Leonardo

Bonomi Roberto

Bonomo Cecilia

Borghi Ilaria

Bottinelli Rossella

Brignolo Marco

Brocco Stefano

Bulfaro Maria

Bussolino Alberto

Caggiati Chiara

Calise Simone

Canese Marco

Canfora Roberto

Cappi Nicolo'

Carletti Piera

Casale Serena

Castagnavizza Michela

Castro Priscila

Cellini Serena

Chelaru Ionela Elena

Chites Jenica

Ciavolino Manuela

Cini Chiara

Colombini Carlo

Conti Enrico

Conti Loretta

Corio Alessandro

Costanzi Theo

Cozzani Cristina

D'Alisa Alfonso

D'Amato Cristian

D'Amore Andrea

Del Corso Elisabetta

Del Gaudio Teresa

D'Elia Enrica

Di Franco Mirko

Di Gaudio Mattia

Diaconita Mihai

Donati Cristina

Fabbri Lorenza

Faggioni Nicolo'

Farina Paolo

Ferdeghini Sabrina

Ferrando Viviana

Ferrari Andrea

Filigheddu Erika

Florian Nicola

Fregosi Graziano

Fregosi Simone

Gatti Agnese

Gervasi Giovanni

Giacalone Maria

Giannasi Sandro

Giovinettino Lorenzo

Giummo Carlo

Gorrini Andrea

Gurrieri Massimo

Ianelli Sonia

La Pera Davide

Landi Michele

Larosa Alessandro

Lentini Filippo

Lotzniker Irene

Luise Maria Teresa

Macri' Lisa

Magnani Simona

Mancini Alessandro

Marcenaro Giacomo

Mastropietro Francesco

Merani Leopoldo

Merati Alice Simona

Mucileanu Elena Daniela

Mugliarisi Chiara

Nana Gianluca

Nardi Valentina

Nobili Mirco

Olmi Martina

Onori Stefano

Paciolla Fernando

Padelletti Loana

Palazzo Margherita

Paoletti Moreno

Papes Giada

Pasculli Ignazio

Perra Sara

Piacente Giuseppe

Pietranera Elena

Portareca Giacomo

Quadernetti Ornella

Raffo Maria Luisa

Ratti Massimo

Ravecca Fabio

Ricciardi Graziano

Ricciardone Alessia

Ricotta Lisa

Rosasco Massimo

Rossi Giorgio

Ruggeri Tommaso

Rugnone Francesca

Sahaimi Abdelhafid

Sapere Luca

Sarcinelli Michele

Sardo FRANCESCA

Simonelli Riccardo

Sommovigo Paola

Tarasau Dzmitry

Tomasello Domenico

Torto Noemi

Traverso Alessandro

Trezza Daniele

Tricomi Sebastiano

Vecchiarelli Giulia

Vegnuti Riccardo

Venditti Luca

Viani Gianni

Viani Stefano

Vicentini Arianna

Vincenzi Alessandro

Virdis Mario Riccardo

Zano Lino

Zarulli Nicoletta



DISTINTIVO IN ARGENTO DORATO (36 DONAZIONI OPPURE 24 DONAZIONI E 10 ANNI DI ISCRIZIONE)

Balduzzi Franco

Barberio Sabrina

Belarmino Batista Maria Isabel

Belloni Omero

Bendinelli Luca

Berardi Paolo

Bergami Tiziano

Bertonati Leonardo

Bianchi Massimiliano

Blandino Massimiliano

Boesmi Franco

Bonatti Graziella

Bonfiglio Valentina

Bordoni Davide

Bosco Nicolas

Botta Emiliano

Brai Silvano

Brucchelli Fabio

Cardinali Claudio

Cardini Roberta

Cargiolli Franco

Casale Serena

Cavallaro Nicola

Ceccotti Sara Sonia

Ciuffi Paola

Comitardi Mirco

Croce Paolo

Dell'Omodarme Emilia

Di Gesu Giuseppe

Dinatale Carmen

Ferrari Francesca

Fontana Bruno

Gervasio Gaetano

Ghini Marco

Gili Ivan

Giussani Mariella

Guglielmone Luca

Guidi Paolo

Lasorsa Daniela

Lombardo Fabio

Lugari Marco

Marconi Federico

Marino Gabriele

Marsella Elisa

Martinelli Angelo

Massa Raffaele

Mazzoli Enrico

Miglio Matteo

Mitta Franco

Murgolo Massimo

Natale Veronica

Orlandi Martina

Pellacani Raffaella

Perfetti Antonio

Pirrotta Luca

Polidoro Massimo

Pra' Giuliana

Pratesi Kevin

Prencipe Vincenzo

Rezzano Serena

Sacconi Annalisa

Salvini Michele

Sambataro Mirko

Sangiorgio Maria

Scaletti Francesco

Schembri Maria Grazia

Simonelli Mario

Soffietti Claudio

Soncini Anna Laura

Sotgia Maria Grazia

Stefanini Ezio

Stretti Danilo

Tartaglione Silvia

Terenzi Fabio

Vaccarezza Igor

Venturini Fabiana



DISTINTIVO IN ORO (50 DONAZIONI OPPURE 40 DONAZIONI E 20 ANNI DI ISCRIZIONE)

Baldassari Graziano

Buticchi Francesco

Caprili Enrico

Cocchini Gian-Paolo

Corbani Antonella

Eletto Angelo

Fardin Paolo

Francini Mario

Gemma Loredana

Gemma Paolo

Ghizzani Claudio

Giardina Marco

Giraldi Emiliano

Gnani Donatella

Maggiali Brunella