Avete due giorni per levare le bici dalle rastrelliere, scatta la pulizia

La Spezia - Avete trovato del nastro bianco e rosso attorno alla rastrelliera per biciclette sotto casa vostra? E' il segnale che avete un paio di giorni per spostare il vostro velocipede prima che lo faccia un agente della Polizia Locale per portarlo presso un magazzino. Scatta lunedì 29 e martedì 30 giugno la pulizia straordinaria degli stalli per le due ruote in molte parti della città a partire dal centro storico. Entro la mezzanotte di domenica dovranno dunque essere lasciate libere. Agli sbadati toccherà andarle poi a recuperare in un secondo momento in un luogo che sarà comunicato dal Comune della Spezia.