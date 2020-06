Avanti tutta per salvare la scuola di Pitelli che sogna di ripartire "senza zaino"

La Spezia - La petizione per salvare la scuola "Genova" di Pitelli ha superato le 600 sottoscrizioni ed è a questo punto che, per supportare maggiormente la causa, nasce la proposta un nuovo progetto: "A scuola senza zaino". Sono stati grandi mesi di incertezze e proprio ieri le mamme sono tornate "in classe" per ritirare gli effetti dei bambini che hanno lasciato tra i banchi prima dell'avvento della didattica a distanza.

Nel frattempo sono successe tante cose e il timore che la scuola potesse chiudere non si è mai sopito. Ma la tenacia delle mamme e di una in particolare, Giovanna, non è mai venuta meno. Oltre all'iniziativa lanciata su change.org e l'attenzione mostrata sia dal Comune che dall'Ufficio scolastico regionale, che saranno attentissimi ai numeri per garantire la sopravvivenza della scuola, sono stati fatti dei passi avanti. Tra gli ultimi aggiornamenti (qui e qui) anche quello di una richiesta di una commissione consiliare, chiesta dai consiglieri di LeAli a Spezia, Guido Melley e Roberto Centi. Mentre si attende la convocazione la signora Giovanna Antonelli racconta approfondisce il tema legato al progetto "A scuola senza zaino".

"Credo che questa scuola possa restare in vita - racconta a Città della Spezia Giovanna -. Ed è proprio in questo momento così delicato e di grande attenzione che ho voluto condividere con quanti vogliono sostenerci l'idea del progetto 'A scuola senza zaino'. Si tratta di un progetto didattico rivolto alla scuola primaria “Genova” di Pitelli e si ispira all’esperienza pluriennale della scuola 'Senza zaino', dalla quale si attinge a piene mani in funzione di una riorganizzazione e di una riqualificazione dell’azione didattica. L’idea è di rinnovare l’offerta didattica del plesso nella prospettiva di renderla attrattiva per

la comunità del piccolo borgo, nell’intento di scongiurare la scomparsa del prezioso

presidio scolastico che negli anni ha operato con grande professionalità, superando ogni

sorta di ostacolo grazie anche al generoso contributo delle associazioni del territorio.

Il progetto è proiettato sull’anno scolastico 2021-2022, ma già a partire dal prossimo

anno è possibile mettere in atto alcune delle strategie didattiche contenute nella proposta,

in particolare quelle legate ai metodi e ai modi di organizzare il lavoro in classe".

Perché “Senza zaino”? "In tutto il mondo - spiega Giovanna - gli studenti utilizzano lo zaino per portare a scuola e riportare a casa il proprio materiale come libri, quaderni, penne, matite, gomme, forbici, squadre e righe, colori. ecc. La cosa per la verità è un po’ strana. Nessuno si è mai domandato perché qualsiasi lavoratore trova i propri strumenti del mestiere sul posto di lavoro al contrario degli studenti. In effetti, lo zaino comunica un senso di precarietà e di inadeguatezza, non a caso è stato inventato - come si può facilmente dedurre da un qualsiasi vocabolario - per gli alpinisti e per i soldati con il chiaro scopo di affrontare luoghi inospitali. Togliere lo zaino è pertanto un gesto reale, infatti gli studenti nelle scuole Senza Zaino sono dotati di una cartellina leggera per i compiti a casa, magari utilizzando anche i materiali messi a disposizione nella Rete, mentre le aule e le scuole sono arredate con mobili e materiali didattici avanzati. Ma è anche un gesto simbolico in quanto si realizzano pratiche e metodologie innovative in relazione a tre valori: responsabilità, comunità, ospitalità. Si tratta pertanto di un modello diverso da quello tradizionale, che è impostato prevalentemente sull’insegnamento trasmissivo e standardizzato, impartito nei tipici ambienti unidimensionali, dove aule spoglie sono ammobiliate con le consuete file di banchi posti di fronte ad una cattedra, cui fanno da riscontro vuoti e disadorni corridoi e in genere spazi connettivi".