Avanti con le raccolte fondi: ordini già partiti. In arrivo due nuovi posti in Terapia intensiva

La Spezia - Per una raccolta fondi giunta al termine ce n'è un'altra che sta andando avanti. Le donazioni per l'iniziativa "DemoseNaMan" organizzata da Anna e Cecilia Costa, dopo aver raggiunto la ragguardevole somma di 118.381 euro (l'obiettivo era 100mila), sono state sospese e sulla pagina della piattaforma gofundme.com sono stati pubblicati i dettagli dell'impiego dei soldi ricevuti, versati su un conto creato ad hoc.

"La Asl 5 ci ha comunicato le necessità impellenti: servono letti per rianimazione, dispositivi di emergenza Als, sonde per medicina d’urgenza e sistemi di supporto e carrelli medicali. Procederemo con l'ordine e la consegna nei tempi più rapidi possibili", fanno sapere Anna e Cecilia ringraziando tutti coloro che in una settimana hanno reso possibile il risultato.



Prosegue, invece, la raccolta fondi lanciata dal Rotary club e da Confindustrai La Spezia, sempre sulla piattaforma gofundme.it. La cifra raggiunta in questo caso è di 31.554 euro.

"Siamo orgogliosi di annunciare che abbiamo già ordinato 2 macchine automatiche per la respirazione assistita che consentiranno di aggiungere 2 postazioni in Terapia intensiva alla Spezia. Stiamo inoltre procedendo all'ordine delle mascherine Ffp2 grazie ad un partner locale che si è impegnato a procurarle, sempre per aiutare al massimo il nostro ospedale", hanno fatto sapere ieri gli organizzatori.

Un'iniziativa alla quale ha deciso di partecipare anche Sanlorenzo, cantiere leader nella produzione di megayacht.

“Il nostro Paese e in particolar modo tutto il personale sanitario, che si trova in prima linea in questa difficile situazione, stanno facendo grandissimi sacrifici per contrastare il virus.

I valori umani e sociali che la nostra azienda da sempre incarna e il profondo legame con il territorio ligure in cui la vita del nostro cantiere è profondamente radicata, ci impongono quindi - afferma il cavalier Massimo Perotti, executive chairman di Sanlorenzo - di dare il nostro contributo per essere vicini a medici e paramedici che in questo momento stanno facendo uno sforzo incredibile nell'interesse della comunità”.