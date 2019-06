Avanti Pop, Ghiglione: “Una festa bellissima, grande risposta della città”

La Spezia - “Una festa bellissima, che ha visto la partecipazione di migliaia di cittadini. Un risultato al di là delle più rosee aspettative.” Cosi Lara Ghiglione, segretario generale della Cgil spezzina, commenta i quattro giorni di Avanti Pop al Palco della Musica. Un evento a cui hanno partecipato oltre seimila persone in quattro giorni. “Una grande risposta da parte della città - continua la Ghiglione - gli spezzini hanno apprezzato un programma culturale e di spettacolo di qualità, la presenza delle associazioni del territorio, la proposta gastronomica. Un format originale, innovativo, che si inserisce nel processo di rinnovamento di stili e codici comunicativi della Cgil. Ed un altro punto di forza è stato quello della scelta di una location di straordinaria bellezza come il Palco della Musica, nel cuore del centro storico, che abbiamo restituito alla città per quattro giorni.”



Molti i momenti significativi ed emozionanti di Avanti Pop: il dibattito di valenza nazionale con Alex Orlowski e Sandro Ruotolo; il trascinante concerto di Piotta; la festa degli studenti, il Poetry Slam dei Mitilanti, solo per citarne alcuni. E, naturalmente, la chiusura della festa con il segretario generale della Cgil Maurizio Landini intervistato dal giornalista Amerigo Lualdi di fronte ad una platea attenta e numerosissima. Ma tutte le proposte di Avanti Pop si sono caratterizzate per l'alta qualità e la massiccia partecipazione.



“Questo successo ci dice che le persone, i lavoratori, hanno voglia di uscire, confrontarsi, vivere insieme gli spazi pubblici, partecipare ad eventi culturali - conclude la Ghiglione - abbiamo visto tantissimi giovani accanto a pensionati; famiglie ed anche turisti. Un risultato che ci sprona a fare meglio, a partire dalla prossima edizione di Avanti Pop 2020, già in cantiere. Ringrazio la città della Spezia e tutte le compagne ed i compagni della CGIL che hanno reso possibile un successo così importante per il nostro Sindacato.“