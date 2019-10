Avamposti ecologici con Mangia Trekking

La Spezia - Iniziativa di alpinismo lento tra funghi e castagne nelle terre di Chiappa Cesena e Ghiggiona . Si tratta di un’attività che rientra nel progetto “Mangia Trekking” dei lunghi cammini, che dal Mar Ligure giungono nel profondo della Val di Vara, attraversano l’Alta Via dei Monti Liguri ed entrano sulle montagne dell’Appennino. Attività che l’associazione organizza in collaborazione turistico-sportiva, con gli Enti territoriali. Così con una bella partecipazione, si è realizzata la significativa avventura di alpinismo lento nel territorio di Varese Ligure, sviluppatasi su un percorso escursionistico ad anello, negli antichi sentieri comunali, curata dagli associati locali del Mangia Trekking. Si è trattato di un percorso in salita, dalla cittadina del biologico a fondo valle, fino all’agriturismo “Il Risveglio Naturale” in località Colea di Valletti a 700 mt slm. Un avamposto immerso in una selva di castagneti secolari, un servizio sociale a favore delle comunità della montagna, svolto coraggiosamente dall’associata Francesca insieme alla sua famiglia. La quale, nel luogo, utilizzando gli erbi spontanei, ha inoltre avviato un’attività didattica ed ecologica relativa alla preparazione di saponi, creme, dentifrici ed altro. Presso la struttura di ricezione turistica, data anche l’ora di arrivo, vi stata una molto gradita degustazione di prodotti tipici della cucina di montagna. Durante il cammino, data la stagione ed i boschi attraversati, i partecipanti hanno potuto anche raccogliere castagne e funghi.