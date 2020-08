Autunno a prova di Covid-19, raddoppio terapie intensive in Asl5

La Spezia - Stamani la giunta regionale della Liguria ha presentato il pianto anti Covid per il dopo estate, una programmazione pensata “per essere pronti ad affrontare al meglio l’arrivo dell’autunno”, come ha osservato via social il presidente Toti. “Sono già pronti 355 posti tra terapia intensiva e subintensiva in tutta la Liguria. In più potenzieremo il sistema di sorveglianza territoriale, introdurremo gli infermieri di comunità e per i Gsat raggiungeremo la quota di uno ogni 50mila abitanti, a cui si aggiungeranno 77 nuovi operatori per le scuole – continua il Gov, spiegando i punti principali del piano -. Quando vi chiediamo di essere prudenti, di seguire le regole ma di non avere paura lo diciamo con la consapevolezza di aver messo a punto un piano che ci consentirà di affrontare eventuali ritorni di fiamma del virus e con la tranquillità di avere ospedali che hanno saputo garantire ai liguri tutte le cure di cui avevano bisogno durante l’emergenza e che sono pronti a rimettersi a regime se ce ne fosse bisogno. Alle critiche sterili noi preferiremo sempre i fatti”. Nei 355 posti di terapia intensiva e subintensiva menzionati da Toti fanno parte i 26 del Sant'Andrea (14 TI e 12 SI) e i 13 del San Bartolomeo (tutti TI). Il piano prevede anche il possibile potenziamento dei posti letto: fino a 175 in più tra intensiva e subintensiva, di cui 16 in più al Sant'Andrea e 10 in più al San Bartolomeo. L'attuale dotazione di postazioni di Terapia intensiva tra i due nosocomi spezzini è di circa trenta letti. Quindi il programma per affrontare l'autunno e l'eventuale ritorno della versione più aggressiva della pandemia andrebbe quasi a raddoppiare la disponibilità spezzina.



“Sulla base dell’esperienza dettata dalla pandemia – spiegano da Regione Liguria nell'illustrare il piano - si rende necessario sviluppare in ogni Asl una equipe operativa in staff alla Direzione sociosanitaria con il compito di supportare le Direzioni scolastiche per la ripresa ordinaria delle attività. L’equipe operativa per salute scolastica oltre a svolgere attività di info/formazione relativamente alle misure igienico sanitarie e di sicurezza da garantire negli Istituti scolastici, dovrà effettuare sopralluoghi nelle scuole, monitorare lo stato di salute degli alunni, dei docenti e del personale scolastico attivando le procedure previste in situazioni di rischio in collaborazione con i servizi aziendali competenti”.



Attenzione massima poi sulle Rsa, ferita pulsante nei mesi più duri della pandemia, attraverso: potenziamento del sistema di monitoraggio settimanale a livello regionale relativo ai casi sospetti e accertati e al fabbisogno di Dpi; somministrazione di test sierologici a tutti i pazienti inseriti in struttura e al relativo personale con dotazione; somministrazione del campionamento via tampone per la ricerca di Covid-19 ai pazienti inseriti in struttura sospetti o probabili o confermati 'casi', dotando le strutture del necessario kit; istituzione della zona buffer nelle strutture residenziali sociosanitarie; formazione al personale operante nelle strutture circa la corretta esecuzione dei test sierologici, del tampone, del corretto utilizzo dei Dpi e dell'adeguata adozione delle misure preventive.