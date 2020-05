Autoscala ad altissima tecnologia, nuovo arrivo al comando dei Vigili del fuoco

La Spezia - Una nuova autoscala ad alta tecnologia che raggiunge i 39 metri di altezza. E' il nuovo arrivo al comando dei Vigili del fuoco della Spezia, l'assegnazione è stata disposta dalla Direzione regionale Liguria.

Questa nuova autoscala consente di affiancare un automezzo della stessa tipologia che era già in dotazione al Comando ma, con ormai più di vent’anni di servizio.

L'attrezzatura di fabbricazione Iveco Magirus modello ML 180 E 32, ha una capacità di sviluppo di 39 metri di cui utilizzabili nella massima sicurezza 37 metri, infatti è costituita da un pacco scale di 4 tronchi e riesce a lavorare su terreni e piani di calpestio fino a 10 gradi di inclinazione. Sempre a garanzia della sicurezza degli operatori, gli stabilizzatori dell’autoscala sono a comando separato.

Dotata di gruppo elettrogeno incorporato, ha un cestello di salvataggio che riesce a sopportare un carico massimo di 3 persone, ha un porta barella in sommità al cestello e un monitore con getto d’acqua alla sommità.

Il comandante dei Vigili del fuoco della Spezia Leonardo Bruni, ha soddisfazione per il potenziamento del soccorso tecnico urgente che consentirà di affrontare anche con le tecnologie del nuovo automezzo, le varie esigenze operative legate ai soccorsi in altezza in edifici di civile abitazione e in ambito industriale.