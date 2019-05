Automazione navale e prospettive di navi unmanned

La Spezia - Giovedì 16 Maggio alle 14 l'Aula Magna dell'Istituto Tecnico Nautico "Nazario Sauro" della Spezia, in Via Giacomo Doria 2, sarà sede del Seminario "Automazione Navale e le prospettive di Navi unmanned" organizzato dalla Sezione della Spezia di ATENA, Associazione Italiana di Tecnica Navale. L'evoluzione dell'Automazione in campo Navale procede inarrestabile. I mezzi navali di superficie a guida autonoma (unmanned) sono ormai una realtà e mezzi prodotti dall'industria italiana sono già operativi nel settore della security e della difesa.



L'automazione a bordo delle navi, sia militari che mercantili, svolge oggi funzioni che fino a ieri erano assegnate all'uomo. Così l'uomo, l'ufficiale, assume sempre più il ruolo di supervisore ed è necessaria una formazione specifica per conoscere in maniera approfondita le logiche dei sistemi così da poterne utilizzare appieno le enormi potenzialità e poterli controllare in ogni situazione. Con la collaborazione dell'Istituto Tecnico Nautico "Nazario Sauro", Atena segue la sua vocazione alla diffusione della cultura navale e marittima, rivolgendosi con particolare attenzione al mondo della istruzione e formazione dei futuri naviganti e costruttori navali.



Programma

14 - 14.15 - Registrazione Invitati

14.15 -Iinizio Lavori

Saluti ai Convenuti e interventi introduttivi

Relazioni:



ATENA SP - Amm.Isp. GM (aus) Claudio Boccalatte: "Alcuni esempi di mezzi navali di superficie non pilotati nel settore Security & Defence"

MARTEC - Alessandro Stefani: "Ufficiale 4.0: come la tecnologia ridefinisce i nuovi ruoli professionali"

SEASTEMA - Dr. Luca Sebastiani & CETENA - Dr. Aldo Zini: "Evoluzione tecnologica dell’automazione verso la conduzione unmanned della nave"



Approfondimenti e Dibattito

Interventi conclusivi

15.50 - Chiusura Lavori



L'evento è aperto al pubblico. Per ragioni organizzative, è gentilmente richiesta la registrazione inviando una mail alla Sezione Atena della Spezia: laspezia@atenanazionale.it