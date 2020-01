Autoligure regala una Polo all'Auser

La Spezia - Il parco mezzi dell'Auser della Spezia è cresciuto. E' stata consegnata ieri nelle mani di Ugo Romeo, volontario del servizio di trasporto sociale, una Polo Volkswagen donata all'associazione di volontariato dalla concessionaria Autoligure di Nicola Falossi. Sono sempre più numerosi gli anziani soli e con problemi di mobilità che si rivolgono al numero verde 800995988 di Filo d’Argento Auser (0187.513108) per chiedere di essere accompagnati nella gestione di piccole incombenze quotidiane e soprattutto in ambulatori e centri medici per cure, cicli terapici o visite. Per queste ragioni il nuovo mezzo è stato accolto da tutti i volontari Auser nella sede di via Parma 24 con particolare gratitudine e soddisfazione.