Autocertificazione, no alle app. La Polizia di Stato spiega cosa c'è da sapere

La Spezia - "La Polizia postale precisa che l'uso di applicazioni per smartphone in sostituzione dell'autocertificazione cartacea, per coloro che escono da casa, si pone in contrasto con le prescrizioni attualmente vigenti". Lo rende noto la Polizia di Stato in un post pubblicato sui social in materia di autocertificazioni.

"Il modulo deve infatti essere firmato sia dal cittadino che dall'operatore, previa identificazione del dichiarante, per poi essere acquisita in originale per le successive verifiche - prosegue il post della polizia -. Inoltre il ricorso a servizi online non ufficiali e non autorizzati da Autorità pubbliche espone al rischio di rivelazione ed acquisizione dei propri dati sensibili. La dichiarazione può essere stampata preventivamente e pre compilata. Le pattuglie hanno comunque i moduli a disposizione".

Cliccate qui per ulteriori informazioni.