Autobus completi e disagi per gli utenti delle linee L e S

La Spezia - "Venga la dirigenza di Atc a fare un giro sugli autobus che vanno verso Muggiano, poi vediamo se non implementano il numero delle corse". Questa è solamente una delle lamentele che abbiamo raccolto nelle ultime settimane da parte di utenti che quotidianamente si trovano a dover fare i conti con autobus in cui il distanziamento sociale è un'utopia, con mezzi che passano con la tabella "Completo", con il nervosismo degli autisti costretti a lavorare in condizioni difficili e con il non impeccabile bon ton di altri utenti, innervositi a loro volta dalle discussioni che si innescano per uno dei rarissimi posti a sedere.

"Ho visto lasciare a terra persone anziane perché è stata ridotta la capienza degli autobus - dichiara una cittadina a CDS -, ma il successivo passa dopo mezz'ora, se va bene... Inoltre i mezzi sono spesso pieni di lavoratori che si dirigono verso i cantieri, mentre la vettura che è stata predisposta appositamente per loro talvolta transita completamente vuota".

Problematiche che si ripetono e che Atc Esercizio ha affrontato istituendo l'allestimento di un mezzo sempre pronto a partire dal deposito per caricare i passeggeri lasciati a terra da i mezzi "completi".



"Questa mattina sono stati fatti scendere dei passeggeri che erano sulla linea S perché a bordo c'erano troppe persone", riferisce Luca Simoni, sindacalista di Cobas Lp. "Da settimane le cose non vanno e con l'orario estivo che entrerà in vigore lunedì le cose non andranno meglio: i vertici aziendali non hanno ancora capito che bisogna ripristinare l'orario degli altri anni. Invece ci saranno meno mezzi e cinquanta turni di lavoro in meno, venti in meno rispetto a ora. Gli autobus, che sono puliti e sanificati a dovere, devono aumentare, non diminuire. Il bis non è sufficiente - sostiene ancora Simoni - e con l'inizio dell'estate ci saranno tanti ragazzi che andranno verso il mare. Sembra proprio che i nostri manager vogliano risparmiare finendo per non offrire più un servizio ai cittadini. Un obiettivo che combacia perfettamente con il servizio a chiamata che è stato istituito per alcune corse collinari e che vorrebbero estendere ad alcune località della Val di Vara: così non è trasporto pubblico".