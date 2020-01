Auto d'epoca, la collezione del dottor Peirone apre le porte ai ragazzi

La Spezia - Giovedì prossimo, 30 gennaio, sarà presentata la collezione d'auto d'epoca del dottor Paolo Peirone. Appuntamento al garage 'A Rusena', al 20 di Via delle Fornaci in località Vappa/Rebocco. All'evento parteciperà il sindaco Pierluigi Peracchini, come comunica Bruno Dal Molin, presidente della Fondazione Villaggio Famiglia, realtà che organizza l'iniziativa. "Un evento pensato per consentire l'incontro tra giovani studenti e anziani operatori del settore della meccanica automobilistica - spiega Dal Molin -, per un piacevole scambio di esperienze. La Fondazione e il dottor Peirone auspicano che questo evento sia solo l'inizio di una serie di incontri per condividere lo spirito della solidarietà tra le generazioni nel settore della meccanica automobilistica, che rappresenta una grande passione per gli italiani".