Auto, azioni e una barca da pesca: il bazar delle vendite giudiziarie

Tra pignoramenti ed esecuzioni possono spuntare offerte allettanti.

La Spezia - Una barca da pesca con licenza per l'attività entro le tre miglia dalla costa, con trent'anni di vita alle spalle. E' questo uno dei tanti beni che di questi tempi si trova sul piatto dell'Istituto vendite giudiziarie della Spezia. Il natante, oggetto di pignoramento, misura nove metri, è – parola della perizia – in buone condizioni e attualmente è alloggiato a Romito alla sede della Csg. L'asta online è partita e si concluderà alle 12.00 dell'11 gennaio: base d'asta 15.200 euro.



Come spesso capita al 95 di Piazza Dante si tratta anche di automobili. All'asta ci sono una Smart Forfour (base 6mila euro, scadenza il 10 gennaio), una Ford Dxa (base 3.500 euro, vendita senza incanto il 22 gennaio), una Mazda 2 Motorco (si parte da 2mila euro, chiusura asta il 4 febbraio) e una Smart (1.500 euro di base, tempo per offrire fino al 17 gennaio).



E' poi scattata oggi e si concluderà in capo a due settimane l'asta giudiziaria per un banco da bar in legno con ripiano verde in marmo completo di reparto frigorifero e vetrina refrigerata: offerte da 1.600 euro. E se dovete arredare casa, beh, potreste dare un'occhiata all'asta di una copiosa serie di elementi di arredo: dal comò al televisore, dalla lavatrice alla specchiera, dal letto matrimoniale al frigo, passando peri portafoto. Si parte da 5.300 euro, vendita senza incanto i 29 gennaio.



Completano il quadro delle proposte un po' di bigiotteria, un dehors, dei macchinari e due partecipazioni in società. Una è relativa al 2.854% della Isi – Iniziativa sviluppo immobiliare spa: vendita senza incanto il dopodomani, prezzo di partenza 5.900 euro. L'altra – si parte da 17mila euro – è invece lo 0.65% della Docks del Tirreno srl: gara online dal 24 gennaio al 4 febbraio. Tutte le informazioni sul sito dell'Istituto vendite giudiziarie della Spezia.