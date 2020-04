Autismo, isolamento. Genitori al tempo del Covid-19

La Spezia - “Tanti, non tutti, hanno capito che 'il virus è cattivo' e quindi hanno accettato, non senza difficoltà a stare a casa. Mio figlio dopo due settimane ha accettato l'idea di dover indossare la mascherina. E' difficilissima per tutti i genitori, ma la nostra priorità è difendere i nostri figli”. Sono le parole di Alberto Brunetti, presidente di Angsa la Spezia e padre di un ragazzo con disturbo dello spettro autistico raggiunto da Città della Spezia. Oggi, per quanto in piena emergenza e con l'obbligo di dimora, non è un giovedì come gli altri perché è la “Giornata mondiale sull'autismo”.

E' un mondo complesso, che in molti conoscono poco e c'è chi invece come le 140 famiglie seguite da Angsa la Spezia con questa emergenza hanno imparato a ricostruire pezzo per pezzo ogni singolo tassello della quotidianità partendo da alcuni elementi: non si può uscire di casa. La conseguenza di questo obbligo comporta una serie di difficoltà a partire dall'azzeramento delle attività fuori casa, all a scuola e alla semplice passeggiata. Cosa sta succedendo in queste famiglie lo racconta Brunetti che prima di essere preidente dell'associazione è un padre che dedica tutto se stesso al figlio.

“E' un dramma – racconta – perché nel tempo sono venute a mancare quelle certezze che con grande fatica abbiamo costruito nel tempo. Le differenze sono marcate sia tra la fascia piccoli che quella degli adolescenti che degli adulti. La maggioranza degli adulti ha accettato questo ritorno a casa, perché gli ha permesso di tornare ad una situazione precedente anche se avevamo lottato per farli entrare in un mondo fatto di attività fisiche. Abbiamo fatto i cammini di Santiago, l'Alta via dei monti liguri e altre attività quali il canottaggio, le lezioni in piscina E' venuta a mancare anche l'attività occupazionale della Luna Blu. Tutto questo li aveva un po' disorientati perché li allontanava dalle certezze di casa per cimentarsi con la vita di tutti i giorni. Negli anni siamo riusciti a raggiungere questi obiettivi con successo e riuscivano a vivere serenamente alla Luna blu. Altri erano a casa ma ogni giorno erano al centro. Ora questa attuale situazione sanitaria ha distrutto tutto”.



Anche se a distanza i supporti ci sono ogni giorno non è la stessa cosa. “Abbiamo la tecnologia dalla nostra parte ma è chiaro - prosegue Brunetti – che non è sufficiente, i ragazzi sono impegnati meno ore. Altri ragazzi invece si sono proprio 'rilassati' e quando tutto questo sarà finito sarà difficile poter recuperare i progressi fatti. Buona parte di loro ha compreso che il virus è cattivo e quindi si sono adeguati. Se scendiamo come fascia di età a quella dell'adolescenza e inferiore, la situazione si stravolge completamente. Noi lavoriamo dal 2008 con un gruppo di almeno 140 famiglie e anche in ambito scolastico è stato fatto molto e ha disincentivato l'isolamento e di fatto ora i ragazzi vogliono uscire. Queste situazioni possono sfociare in momenti di forte reazione e stress da parte dei ragazzi ai quali è davvero spiegare come funziona oppure cosa prevede un decreto. Ogni situazione è chiaramente differente e in tanti soffrono. Per i più piccoli è ancora più difficoltoso perché gli stessi genitori hanno una conoscenza dell'autismo anche di pochi mesi. Per i genitori – racconta Brunetti – è difficile e rapportato ai bambini è ancor più pesante. Questi percorsi sono fatti di tanti piccoli progressi in un cammino, ora interrotto dall'emergenza. Restando a casa mancano i risultati. Nell'autismo è importante mantenere ciò che si è raggiunto. Tante famiglie sono stremate”,



“Come presidente dell'Angsa non mi sono mai schierato a favore delle uscite – racconta Brunetti -, pur essendo cosciente di quanti problemi comporti, penso a mio figlio che ha impiegato due settimane a indossare una mascherina. In alcuni casi molti ragazzi non accettano l'idea dei guanti ed è necessario un lungo lavoro per farglielo accettare. Il nostro problema è accentuato ma il solo pensiero che i nostri figli possano prendere il coronavirus è inimmaginabile. Se dovesse passare la convalescenza a casa in qualche modo potremmo gestirlo nella malaugurata ipotesi di un ricovero oppure all'intubazione si realizzerebbe il peggiore degli scenari possibili. Meglio tenerli a casa, protetti e anche noi usciamo il meno possibile”.



La vita di questi genitori è cambiata radicalmente e hanno fatto molte rinunce per il bene dei figli: “Un genitore solo va a fare la spesa - racconta ancora -, se entrambi sono a casa devono impegnarsi nel mantenere la quotidianità dei ragazzi cercando di uscire il meno possibile. La nostra situazione, come genitori, è abbastanza pesante. Sono tanti i papà che si sono avvalsi della possibilità di restare a casa 12 giorni per sostenere le mogli. Ognuno di noi cerca di fare come può, siamo alla costante ricerca di una soluzione. Noi vogliamo riportarli fuori a vivere e sarà davvero complicato ma non molleremo”.