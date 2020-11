La Spezia - Auser La Spezia informa che per gli over 75 è possibile presentare domanda di voucher, entro il 31 dicembre, alla FILSE (Regione Liguria) per ottenere una carta prepagata da 250 € da spendere (a partire dal 5 Novembre) per il servizio TAXI o di Noleggio con conducente. La carta del controvalore di 250euro va esaurita entro il 30 giugno 2021. Per maggiori informazioni Telefonare all’Auser 0187/513108. L’assistenza alla compilazione sarà poi curata da FEDERCONSUMATORI La Spezia.