Auser cerca volontari: un'esperienza di solidarietà e umanità

La Spezia - Le richieste per un aiuto che ci giungono da parte degli anziani del nostro territorio sono considerevolmente cresciute a causa dell'emergenza Covid. I bisogni riguardano diverse forme di sostegno: una telefonata amica, una consegna di farmaci o di beni di prima necessità, un po' di compagnia, un sostegno morale e psicologico per meglio sostenere la paura e la solitudine, un passaggio in auto dal medico o alla Asl (trasporto protetto con i nostri mezzi igienizzati e compartimentati) e molto altro. Per garantire questa mole di attività abbiamo bisogno di più volontari, specie per le zona della Spezia, ma anche a Levanto, Santo Stefano, Vezzano, Castelnuovo; persone che mettano a disposizione un poco del loro tempo: anche solo un'ora a settimana può essere preziosa. Per questo abbiamo previsto nel mese di dicembre un breve corso di formazione (quattro incontri di circa due ore). Per le adesioni ci si può rivolgere all'Auser in via Parma 24, La Spezia, telefono 0187 513108, e-mail ausersp@cdh.it