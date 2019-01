Aumenta l'uso di droga, soprattutto tra le ragazze

In Liguria nel 2017 balzo in avanti delle consumatrici. Alla Spezia ci sono 93 persone in cura per la dipendenza. In Liguria sono 340, la maggior parte ha la terza media e solo cinque i laureati.

La Spezia - Il consumo di supefacenti è ancora un problema di salute pubblica in Italia. Lo dice il Report sulle Tossicodipendenze riferito all'anno 2017, l'ultimo disponibile. I dati forniti dalle prefetture sui soggetti in cura per una dipendenza. L'Italia risulta terza in Europa per uso di cocaina e quarta per l'uso di cannabis, mentre è sensibilmente più bassa rispetto al Nord del continente l'incidenza dell'ecstasy. I numeri comunqe "non sono certo incoraggianti", si scrive nel documento. Al di là dei dati nazionali, interessante il focus sulle realtà regionali e provinciali.



Liguria. In Liguria ci sono il 2,20% dei tossicodipendenti in trattamento in Italia, in una classifica dominata da Lombardia, Lazio ed Emilia-Romagna. Ma la nostra regione ha conosciuto uno degli incrementi più significativi, con i pazienti passati da 307 a 340 tra 2016 e 2017 (+10,77%). La maggior parte è in cura presso una struttura residenziale (314), seguono quelli consegnati a una struttura semi-residenziale (22) e infine i ricoverati (4). L'utenza è preponderantemente maschile come nel resto d'Italia con un rapporto di quattro maschi per una femmina, ma sono queste ultime che in Liguria fanno registrare il balzo in avanti più significativo (+15%).

Tra gli utenti regionali si segnala addirittura il caso di una ragazza sotto i 14 anni di età, mentre la maggior parte sono ultraquarantenni (162 tra maschi e femmine) e tra i 25 e i 30 anni (123 utenti). Interessante il legame tra tossicodipendenza e titolo di studio: in Liguria solo cinque ospiti dei centri di recupero sono laureati, contro 263 utenti con la licenza media inferiore, 65 diplomati e sei utenti che hanno invece completato la scuola elementare. Su 340, la bellezza di 297 non ha un impiego. La dipendenza più comune è quella dall'eroina e oppiacei (180 utenti), seguita da cocaina e crack (85), cannabinoidi e crack (20), allucinogeni (6) e da non sottovalutare l'impatto dell'alcol che manda in recupero 68 individui.



La Spezia. Alla Spezia i tossicodipendenti in trattamento al 31 dicembre 2017 erano 93, di cui 75 maschi e 18 femmine. Un numero notevole contando che province con popolazioni simili come Imperia e Savona ne hanno rispettivamente 60 e 39 e che Genova ne contava 148. Da notare in ogni caso come il fatto di essere in cura presso una struttura del territorio non comporti necessariamente essere residente, ma comunque il dato rimane lampante. Per un confronto tra vicini: Massa ne ha 80, Livorno 78, Lucca 95 e Pisa 53. Le due province con più tossicodipendenti in cura sono Roma e Rimini dove opera la famosa Comunità di San Patrignano.

Passando agli aspetti legali dell'uso di droga, alla Spezia tra il 1990 e il 2017 vi sono state 7.637 segnalazioni alle autorità giudiziarie di cui 187 nell'ultimo anno di indagine. Dodici i minori segnalati. Sette le persone che hanno perso la vita per l'abuso di uno stupefacente in Liguria nel 2017 secondo i dati forniti dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga. Le province più toccate da questo fenomeno sono state Roma (33 casi), Venezia (18), Torino (17), Napoli (13), Bologna (9) , Perugia e Pisa (8). Due i decessi avvenuti alla Spezia nello stesso anno.