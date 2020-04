Aulla e buoni spesa, aperto un bando per le attività che vogliono accettarli

come funziona

come funziona

La Spezia - Sarà pubblicato domani, sul sito del Comune di Aulla, l’avviso pubblico finalizzato alla formazione di un elenco di esercizi commerciali presso cui potranno essere utilizzati i buoni spesa del Comune di cui alla OCDPC n. 658 del 28.03.2020. Sul sito sarà scaricabile il modulo di manifestazione di interesse da inviare all’Ente per essere inseriti nell’elenco degli esercizi commerciali presso i quali potranno essere acquistati i generi alimentari di prima necessità su presentazione dei buoni spesa emessi dal Comune di Aulla.



“Insieme al sindaco Valettini, all’assessore alle Politiche Sociali Tania Brunetti e al resto della Giunta, - commenta l’assessore al Commercio Giada Moretti - abbiamo deciso di dare la possibilità alle attività commerciali alimentari del nostro territorio di poter partecipare, manifestando così la vicinanza anche a tutti coloro i quali stanno continuando a lavorare in condizioni di emergenza. Saranno i cittadini a scegliere come e dove spendere i propri buoni tra le attività aderenti, e saremo felici di poterli indirizzare a tutte le nostre attività.”