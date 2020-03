Auguri papà, oggi più che mai

La Spezia - Auguri al mio papà, auguri a tutti i papà. Nemmeno il sacro rito della fiera di San Giuseppe quest'anno: quel panino con lampredotto che avevamo istituzionalizzato e aveva coinvolto un po' tutti negli ultimi anni: i colleghi di lavoro, gli amici più stretti, per un paio d'ore insieme. Non c'è la minima volontà di lamentarsene, talmente grossa è questa storia, talmente lunga e dolorosa per come si sta profilando, con la speranza di sbagliare le previsioni più nere. Auguri a tutti i papà, oggi è la loro festa e generalmente il 19 marzo è giorno di gioia, specialmente quando c'è un sole come quello che incombe sul Golfo dei Poeti fin dalle prime luci dell'alba. Un sole che da queste parti significa dire addio all'inverno e gettarsi anima e corpo nella stagione più bella, quella per cui vale la pena vivere in questa piccola galassia. Il pensiero va dritto ai papà che se ne stanno andando, portati via da questo virus o dalle complicanze che questo virus inerisce a chi ha già patologie croniche. Ma il pensiero va anche a tutti i loro figli e i nipoti che non possono e non potranno nemmeno salutarli un'ultima volta, seppellirli o anche solo piangere davanti a loro come un figlio avrebbe tutto il diritto di fare.



Non è tempo di scoraggiarsi, non ce lo possiamo permettere: ci sono diverse battaglie da combattere, una dopo l'altra senza tregua. La prima per salvarsi la "buccia", poi dovremo pensare a salvare il nostro futuro, infine si penserà a tutti gli altri, a tutto il resto, ai posteri. Oggi intorno alle 13 non percorrerò Corso Cavour per infilarmi in fiera e rispettare il sacro rito, ma da casa ingoierò il mio pasto frugale guardando dalla finestra e registrando i pochi suoni che veranno dall'esterno. Non avrò molto altro su cui fantasticare, io come voi: è tutto fermo e tutto spento, come un primo dell'anno perpetuo, come ieri e come domani. C'è solo quel sole sulla testa che sembra bruciare e non serve proprio a niente. E pensare che a me la fiera non ha mai fatto impazzire, anzi: non ho mai guardato più di tanti i banchi e tutto quello struscio, quel vociare lo sopportavo a mala pena. Ancor meno la formalità con cui si devono salutare tutti ma quando cambi la prospettiva e hai qualche anno di più, si capovolge tutto: pensate al novecentesco gesto del dare mano, pensate al suo valore odierno, e a quello che avrà tra un anno.



Affrontiamo questa tragedia tutti insieme anche se distanti e separati, perché non c'è un altrove dove rifugiarsi, non c'è un'isola felice dove dimenticare e ricominciare: molti hanno scambiato questa vicenda per una calamità naturale o per una guerra, dimenticando il fatto che non c'è un luogo del pianeta che non sia coinvolto. Ebbene, ce la dobbiamo ricostruire esattamente dal punto di osservazione odierno, con la speranza che la ricerca e la medicina facciano miracoli in pochi mesi e prima ancora del vaccino, il Covid-19 si attenui, entrando a far parte delle malattie di stagione, magari con medicine adeguate per curarlo senza rischiare la pelle. Ma è impossibile non riflettere su tutto il resto, sul fatto che ci vorrà un mondo diverso, dopo: un mondo che rimetta al suo posto le cose importanti, le persone serie e capaci, così come il sentirsi comunità. Un mondo che non si chiude in sè stesso, che non demandi la ricostruzione ai singoli stati, dissanguati dai debiti e da un'economia interna devastata, un mondo che collabori per uscirne e ristabilisca le regole insieme: tutta l'implacatura finanziara era già sfuggita di mano prima del coronavirus, la globalizzazione era ed è nelle mani di poche multinazionali che hanno fatto e continuano a fare il loro comodo. Loro non moriranno alla fine di questa storia, sono le realtà più piccole che poi siamo noi, a farne le spese.



Vorrei un mondo che investe dove deve investire e la smetta di preoccuparsi soltanto di consumare, di comprare nuovi elettrodomestici, di fare ordini compulsivamente sulle piattaforme. Un mondo in cui vendere non è più importante di produrre. Un mondo in cui aiutare il proprio vicino non è per mero tornacconto ma per chiara adesione al "bene collettivo". Dove gli eroi (un termine insulso!) sono coloro i quali oggi rischiano la vita nelle corsie degli ospedali, nelle fabbriche ancora aperte, sui camion che portano i prodotti che consumiamo, non certo i manager delle aziende fallite dalle quali ricevono vergognose buoneuscite, i calciatori e le star del cinema ma a livelli più bassi non dimentico i modelli/e, i meravigliosi influencer con eredità che predicano oggi di stare a casa, signor nessuno, diventati qualcosa in questo meccanismo di adorazione-odio che tocca pure politici, ora miti ma domani da mettere al rogo. La lista è lunga, ma non è soltanto un attacco a loro, semmai, a chi, inopinatamente, li legittima a sentirsi così. Da una settimana a questa parte cammino in modo diverso: nei brevi tragitti casa-lavoro-casa sto più in mezzo alla strada, evitando il marciapiede, per non rischiare di incocciare qualcuno che arriva d'improvviso dalla parte opposta: il distanziamento sociale è già entrato nella mia, nella nostra quotidianità. Rattrista ma voglio immaginarmelo come un momento di riflessione, di messa in discussione di tutto quello che è stato prima. Nella speranza che non diventi la normalità, domani.



Auguri papà, auguri a tutti i papà