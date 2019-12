Attestati e premi nel bilancio di Stile artigano

La Spezia - Archiviato "Stile artigiano - Sapori e mestieri" di Confartigianato è tempo di premiazioni e riconoscimenti. Questa mattina nella sede di Via Fontevivo il direttore Giuseppe Menchelli e Antonella Simone coordinatrice eventi per l'associazione di categoria hanno premiato le attività commerciali che hanno aderito all'iniziativa "Dolce vetrina" e consegnato un attestato ai negozi che hanno partecipato a "Lo scontrino vale doppio".

"Avete dimostrato - ha commentato il direttore Menchelli rivolgendosi alle attività presenti - che la città ha molto da offrire. Io vi ringrazio per l'entusiasmo che avete dimostrato. La vostra adesione fa bene al commercio".

"Siamo soddisfatti della riuscita di queste iniziative - ha aggiunto Simone -. Le vetrine erano tutte speciali e l'iniziativa 'Lo scontrino vale doppio' è stata colta. Sono diverse le attività che ci hanno lasciato un feedback positivo a riguardo".

Le vetrine sono state giudicate da una commissione particolare composta dalla professoressa Venera Sapuppo Ist. Einaudi Chiodo, Elisa Cortese e Francesca Bonfigli studio architettura I Love Home. Ecco i vincitori: al primo posto Dolce Angolo, al secondo Antica Cartoleria Bertini, terzo posto ex equo "Le Firme In di Godani" e "Ortofarm".