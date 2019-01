Attenzione naviganti, passa il sottomarino

Un mese di test in mare per la Edgelab.

La Spezia - Un mese di test acquatici tra Punta Monesteroli e Scoglio Galera per il sottomarino Amogh, veicolo autonomo ad alta tecnologia sviluppato da Edgelab, società con sede a Livorno e unità operativa alla Spezia. Il mezzo, ideato per le ricerche idrografiche è stato realizzato in collaborazione con gli indiani della Larsen&Toubro, di stanza a Bombay. Il veicolo, in particolare, effettuerà test sia sopra che sotto il pelo dell'acqua - può scendere fino a cento metri - dal prossimo 21 gennaio fino al 20 febbraio, in orario diurno, tenendosi a un miglio nautico (quasi due chilometri) dalla costa.



Nel menzionato intervallo di tempo, e nella zona interessata dalle evoluzioni dell'Amogh nonché nella fascia di mare circostante i mezzi operanti in zona, saranno vietati navigazione, transito e sosta di unità navali in genere, nonché di ogni altra attività connessa con l'uso del mare fatta eccezione per le unità impegnate nei test, come si legge nell'ordinanza diramata dalla Capitaneria. I natanti che transiteranno nelle vicinanze del 'rettangolo' d'azione del sottomarino dovranno procedere con la massima cautela, prestando particolare attenzione e comunque mantenendo la minima velocità di sicurezza, tenendosi a una distanza di 100 metri. A sua volta, Edgelab dovrà premurarsi di non essere di intralcio con le sue attività alle unità in entrata e uscita dalla baia di Porto Venere e in generale dovrà attenersi a tutte le prescrizioni di Comando marittimo nord e Autorità portuale.



In caso di condizioni meteo avverse i test traslocheranno all'interno della diga foranea spezzina, dentro un'area circolare di raggio 500 metri in corrispondenza del punto India 9, dalla quale parimenti dovranno tenersi a distanza gli altri natanti. E nella cui zona di fonda comunque la Edgelab non potrà inoltrarsi qualora risultasse occupata da navi che trasportano merci pericolose.