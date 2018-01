Atc, sciopero partecipato. Le sigle: "Anche lavoratori iscritti ai confederali hanno partecipato"

La Spezia - La forte adesione dei lavoratori di Atc Esercizio Spa allo sciopero di 24 ore indetto per la giornata di ieri si è attestata al 65%, con punte del 75% nei turni di linea pomeridiani. "Tale risultato dimostra come le rivendicazioni portate avanti da Cobas del Lavoro Privato, Faisa Cisal e Ugl - spiegano i portavoce Luca Simoni, Franco Bardelli e Paolo Carrodano - siano largamente condivise anche dai lavoratori iscritti ai sindacati Cgil Cisl e Uil firmatari dell’accordo orario uffici oggetto di contestazione. Il risultato dello sciopero di 24 ore odierno supera nei numeri l’adesione manifestata dai lavoratori autisti, operai ed impiegati al precedente sciopero di 4 ore. Per cui si ringraziano tutti i lavoratori che hanno rinunciato ad una giornata di lavoro retribuita per far sentire la loro voce. Si auspica una celere convocazione da parte della proprietà per accogliere le istanze dei lavoratori".