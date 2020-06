Atc, rinviato all'11 luglio lo sciopero indetto da Cobas

La Spezia - Lo sciopero indetto per il 4 luglio è stato spostato di una settimana da Cobas Lp in quanto secondo la commissione di garanzia la data individuata non rispettava i principi di rarefazione soggettiva e le franchigie previste dalla legge 146/90 in tema di sciopero nei servizi pubblici essenziali.



Pertanto lo sciopero provinciale dei trasporti indetto da Cobas Lp si terrà sabato 11 luglio dalle 11 alle 15 per il personale di linea, mentre per quello di uffici e officina saranno coinvolte le ultime 4 ore del turno.



Alla fine dell'astensione potranno verificarsi ritardi in quanto il personale si presenterà ad assumere servizio nei vari depositi.