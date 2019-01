Atc, nuovo sciopero nella giornata di lunedì 21 gennaio

I sindacati aderiscono alle manifestazioni contro il mobility package.

La Spezia - Nuova giornata difficile per l'utenza di Atc Esercizio. Per lunedì 21 gennaio, infatti, i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl hanno proclamato a livello regionale 4 ore di sciopero per protestare contro le norme per la modifica dei tempi di guida contenute nel mobility package in fase di discussione al Parlamento europeo.

La comunicazione dello sciopero, che si svolgerà tra le 11 e le 15, sarà esposta sulle vetture aziendali e nelle stazioni delle autolinee.

Alla fine dell'astensione potranno verificarsi ritardi in quanto il personale si presenterà ad assumere servizi nei vari depositi.