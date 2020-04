Atc, nuove corse tra capoluogo e Val di Magra

La Spezia - Atc o l'inserimento, a partire da domani, giovedì 16 Aprile, di corse alla linea 13 e di corse tra Bocca di Magra e Sarzana o La Spezia. E' stata introdotta, ogni mercoledì, una corsa per i paesi di Torpiana, Serò e Vezzola nel Comune di Zignago.

Atc ricorda inoltre la variazione del servizio della Linea SC dovuto al crollo del Ponte di Albiano. "Invitiamo sempre i nostri utenti a muoversi solo per necessità ed a consultare il sito aziendale o, se impossibilitati a farlo, a chiamarci allo 0187522588 per avere informazioni sulle corse in funzione", spiegano da Atc.



ULTERIORI CORSE AGGIUNTIVE AL SERVIZIO TPL:

https://www.atcesercizio.it/index.php/it/variazioni-al-servizio/1186-emergenza-coronavirus-modifica-all-orario-del-trasporto-pubblico





MODIFICA LINEA SC DOVUTO AL CROLLO DEL PONTE DI ALBIANO

https://www.atcesercizio.it/index.php/it/variazioni-al-servizio/1197-crollo-ponte-di-albiano-modifica-al-percorso-della-linea-sc-dal-08-aprile