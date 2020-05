Atc disdetta un altro accordo sindacale, Uiltrasporti e Cobas diffidano l'azienda

La Spezia - No alle azioni di forza, sì al dialogo. E' per esprimere questi concetti che Giuseppe Ponzanelli e Luca Simoni, rispettivamente in rappresentanza di Uiltrasporti e Cobas Lp, hanno inviato una lettera di diffida ad Atc Esercizio, chiedendo il ritiro della disdetta unilaterale dell'accordo sindacale che riguarda i verificatori.

Ponzanelli e Simoni stigmatizzano il modus operandi dei vertici aziendali, con i quali alcuni mesi fa i sindacati erano arrivati allo scontro per la disdetta senza confronto dei turni sindacali.



Uiltrasporti e Cobas chiedono quindi ad Atc di ritornare sui suoi passi e sottolineano che l'accordo in questione "è stato più volte oggetto di discussione e da parte delle scriventi si è sempre registrata massima disponibilità al confronto, che con la presente si intende confermare", scrivono nella lettera.

"Anche in considerazione che, per la gestione della fase attuale, è necessaria la massima coesione sociale tra le parti, auspichiamo l'accoglimento della nostra richiesta tenendo in conto la nostra disponibilità al confronto, in difetto della quale ci riserviamo di mettere in atto le opportune iniziative politico-sindacali", concludono Ponzanelli e Simoni.