Atc: cambiano il capolinea della linea 5 e gli orari, tutte le info

La Spezia - Da domenica 31 Maggio, entrerà in vigore il nuovo libretto orario di Atc. Le novità principali riguardano una frequenza maggiore di corse al festivo sulle linee urbane e sulle linee L e P e la variazione del percorso della Linea 5 con l'istituzione del nuovo capolinea al Palaspezia.

Il percorso della Linea 5 verrà modificato come segue: Palaspezia, Bragarina, Migliarina FS, Ospedale, Spallanzani, Via di Birano. La corsa nell'altro senso: Via di Birano Spallanzani – Ospedale, Migliarina FS, Istituto Fossati, Palaspezia.

Il libretto orario è già pubblicato sulla home page del sito Atc (clicca qui per scaricare il nuovo libretto degli orari ).

Si ricorda che il 2 Giugno, festa nazionale, il servizio verrà svolto secondo l'orario festivo, vale a dire della domenica, e che le biglietterie di Piazza Chiodo alla Spezia e di Piazza Terzi a Sarzana saranno chiuse anche nella giornata di lunedì 1° giugno.

I biglietti si possono acquistare anche tramite cellulare: attraverso l' App dropticket, cercando “La Spezia” e scegliendo tra i biglietti presenti. Oppure via sms (per gli operatori Tim, Vodafone IT, Wind e Tre): inviando un SMS al 4850207 e digitando Atcu cod. 00 (1 euro e 50 centesimi) per muoversi solo all’interno del Comune o Atce3 cod. da 01 a 05 (3euro) per muoversi nel raggio di 22 km ed attendendo il messaggio di risposta prima di salire a bordo.