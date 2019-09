Atc, bandite le gare per acquistare ventisei nuovi bus

La Spezia - Detto e fatto. Il parco mezzi Atc, dopo la consegna e l’entrata in servizio nei giorni scorsi di 13 nuovi autobus suburbani, prosegue il suo percorso di rinnovamento. Nei giorni scorsi infatti sono state bandite le gare per l’acquisto di 26 nuovi autobus, con la possibilità, opzionale, di acquisirne ulteriori 8. Nello specifico i mezzi ricercati da Atc fra le maggiori aziende produttrici sono: dodici autobus della lunghezza di 12 metri, alimentati a metano con manutenzione a carico del fornitore per otto anni, per un investimento di quasi 7,5 ml di Euro; otto autobus della lunghezza di 8,5 metri, alimentati diesel con emissioni che rispondono alle recenti normative antinquinamento Euro 6, per un investimento di circa 2,3 ml di Euro; sei autobus della lunghezza 8,5 metri alimentati diesel con emissioni che rispondono alle recenti normative antinquinamento Euro 6, per un investimento di circa 1,1 ml di Euro.



Investimenti importanti dunque per la società di trasporto pubblico spezzino che, dopo molti anni, torna a rinnovare la propria flotta e lo fa strizzando l’occhio a combustibili “green”. La scelta del metano infatti, oltre che strategica sul piano economico mostra l’evidente attenzione di Atc verso una mobilità sostenibile anche sul piano ambientale.

"Un altro passo in avanti per cambiare Atc Esercizio - dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini - ammodernamento, abbassamento dell'età media degli autobus, mobilità sostenibile: queste le tre grandi linee che la società sta perseguendo in un percorso di rinnovamento. Con questo bando di gara per l'acquisto di 26 nuovi autobus si risponde alle esigenze della cittadinanza con uno spirito nuovo, e soprattutto si continua ad invertire un trend negativo. Il nostro obiettivo è far diventare la nostra una città più europea, più green e sempre al servizio del cittadino: credo che con questa politica aziendale si stia andando verso la direzione giusta".



Da parte sua, l’amministratore delegato di Atc Esercizio Francesco Masinelli, a poco più di un anno dalla sua entrata in Azienda, intravede floride prospettive per la Società. “L’Azienda necessitava fondamentalmente di due cose. Andava stabilizzata la forma di affidamento del servizio. Per completare l’opera di risanamento e programmare gli ingenti investimenti era necessario avere di fronte a se tempi sufficientemente lunghi. Il Comune della Spezia ha promosso il Piano Industriale presentato da Atc e creduto nella prospettiva di un affidamento “in house” per i prossimi dieci anni.

Ciò ha consentito di poter anticipare il piano di rinnovo del parco mezzi. L’età media di oltre tredici anni non era più sostenibile per i lavoratori e gli utenti. I nuovi arrivi e quelli che verranno nella prossima primavera saranno una prima risposta ai bisogni dei cittadini”.