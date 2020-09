Atc: "Rinforzate corse scolastiche, personale di vigilanza nelle fermate più frequentate"

La Spezia - Mentre una parte della città o per meglio dire della provincia, chiede una riflessione accurata sulla riapertura delle scuole, gli istituti scolastici fanno il possibile per "mettersi a posto" e Atc vara il nuovo orario invernale che scatterà domenica 13 settembre, presupponendo dal giorno 14, anche il servizio scolastico. L'azienda di Via Leopardi ha redatto il nuovo calendario in ottemperanza al Dpcm del 7 Settembre, riprogrammando il servizio secondo le linee guida varate ad oggi dal governo in materia di tpl. "Una particolare attenzione è stata rivolta alle corse scolastiche - fanno sapere dai vertici di Atc Esercizio - che sono state appositamente rinforzate e per le quali è previsto l’intervento del personale Atc e di vigilanza per agevolare la salita degli studenti nelle fermate più frequentate al mattino e nelle fermate nei pressi delle scuole negli orari di uscita". L’azienda assicura che monitorerà l’andamento del servizio scolastico per poter intervenire tempestivamente in caso di necessità. "Si raccomanda a tutti il rispetto delle norme igieniche necessarie per accedere sugli autobus, con particolare attenzione all’utilizzo della mascherina, alla disinfezione delle mani e

al non utilizzo dei mezzi pubblici in caso di sintomi riconducibili al Covid-19".



ATC ricorda che proseguirà anche il servizio a prenotazione sulle linee 23 La Spezia – Fabiano Alto;24 La Spezia – Costa di Murlo; 28 La Spezia – La Lizza; 30 La Spezia – Pianello - Costa di Cadimare. Allo stesso modo proseguiranno con gli orari estivi il servizio navetta nel Comune di Lerici sino al 20 Settembre ed il servizio nelle Cinque Terre sino al 30 Settembre: dopo tali date, le corse continueranno con nuovi orari. E’ possibile consultare tutte le informazioni e gli aggiornamenti relativi ai servizi ATC sul sito www.atcesercizio.it oppure chiamando l’Infopoint aziendale allo 0187522588.