Atc, Furletti e Ponzanelli: "Non c'è nessun documento condiviso tra Uiltrasporti e Cgil"

La Spezia - "La segreteria della Uiltrasporti non ha mai autorizzato la stesura di un documento insieme alla Cgil, con la quale, in questo momento, c'è una distanza enorme per quel che riguarda le modalità di risoluzione delle problematiche interne ad Atc". Giuseppe Ponzanelli, segretario degli autoferrotranvieri di Uiltrasporti interviene per smentire il coinvolgimento ufficiale della sigla che rappresenta nell'iniziativa annunciata dalla Cgil (leggi qui).



"Ciò che è accaduto è molto grave - rincara la dose Marco Furletti, segretario provinciale Uiltrasporti -. E' stato dato un affidamento sul merito dal nostro delegato Venturini, ma non è stato dato nessun consenso a Cgil di parlare per conto della nostra sigla attraverso un comunicato stampa. Sarebbe stato diverso se si fosse trattato di una iniziativa unitaria, invece non condividiamo il metodo adottato in modo unilaterale dai colleghi della Cgil e li diffidiamo dal prendere iniziative a nostro nome senza il nostro consenso in futuro", concludono da Via Persio.