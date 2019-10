Atc Esercizio: "I sindacati alzano l'asticella a poche settimane dall'affidamento in house"

La Spezia - "Sull'affidamento in house preme ribadire che dopo 10 anni in cui non sono stati fatti investimenti seri sul parco rotabile, determinando così l’età media della flotta in oltre 13 anni (con annessi problemi per conducenti e utenti), e dopo che, in soli novi mesi, lo sforzo del nuovo Consiglio di amministrazione ha consentito una tangibile opera di efficientamento tesa al recupero di risorse in tutti i settori, i sindacati, a poche settimane dal nuovo affidamento, alzano l’asticella con rivendicazioni che portano i costi aziendali a cifre non compatibili con il piano industriale su cui si basa appunto l’affidamento in house". Lo afferma Atc Esercizio all'interno di una nota inviata alle redazioni per chiarire alcuni aspetti di una vicenda riportata in un modo che l'azienda non reputa corretto da alcuni organi di stampa.



"Credevamo che garantire il posto di lavoro a oltre 400 dipendenti per i prossimi 15 anni - proseguono da Atc parlando dell'opportunità dell'affidamento del servizio in house - fosse un obiettivo dalle forze sociali e che il rinnovo del parco mezzi fosse un segnale tangibile per ripristinare quella dignità che le organizzazioni sindacali ritengono spesso calpestata.

Le azioni, dichiarazioni e vertenze aperte in queste ultime ore, ci fanno dubitare che l’in house sia un obiettivo condiviso e realmente voluto da tutti. Se così fosse è bene lo si dica chiaramente e ci si assuma la responsabilità delle scelte, soprattutto di fronte ai lavoratori che, riteniamo, non abbiano bisogno di discorsi, ma di certezze. La certezza del lavoro, la certezza del salario, la certezza di guidare mezzi nuovi, sicuri e confortevoli".